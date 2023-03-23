Украинская всадница Анастасия Бондарева заняла 5 место на престижном турнире по конкуру во Франции

Команда Украины по конкуру U25 в составе Анастасии Бондаревой и Александра Продана заняла 5 место на Paris 5* Hermes во Франции. Турнир, где принимали участие всадники, состоялся в Париже с 18 по 19 марта. По итогам общего рейтинга сборная Украины U25 завершила турнир на пятом месте с результатом 4 штрафных в двух гитах.

Анастасия Бондарева родом из Киева. Уже более 8 лет она успешно выступает на международных турнирах и демонстрирует высокие результаты, популяризируя конные виды спорта в стране. Среди весомых достижений Анастасии призовые места в Longines Global Competition, National Cups, Гран-при финала Кубка Наций, она прошла свыше 1000 маршрутов на международных соревнованиях.



В прошлом году Анастасия Бондарева стала амбассадором проекта "Young rider to young rider", цель которого – мотивировать украинских всадников на получение результата и обогатить багаж своих знаний о конкуре. В рамках проекта Анастасия проводила мастер-классы и делилась своим опытом участия на международных турнирах.

Paris 5* Hermes – это международные соревнования по конкуру 5 звезд (CSI 5*), в которых принимают участие лучшие всадники мира, а также молодые всадники в возрасте до 25 лет. Это самый высокий уровень в международных соревнованиях и знак превосходства в данной дисциплине.