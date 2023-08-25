Украинская церковь и бизнес. Единение ради победы Украины

Украина отчаянно борется за свою независимость и переживает сложный период войны. Эта борьба требует объединения всех уровней общества, включая религиозные и бизнес-структуры. Как отечественная церковь и бизнес нашли общий язык и усилили сотрудничество ради победы в войне?

Как Церковь поддерживает украинцев в борьбе за независимость

Объединение нации является сложным, но немаловажным фактором в борьбе с агрессором. Украинская православная церковь сыграла немаловажную роль в моральной и психологической поддержке военных, волонтеров и мирного населения. Однако ее роль в оборонной сфере не ограничивалась лишь духовным сопровождением. Многие приходы активно приобщаются к благотворительным акциям и помощи ВСУ

В частности, в мае в Тернополе верующие ПЦУ помогли благотворительному фонду "Свет Реформации", состав которого сгорел от вражеской ракеты. На нем хранилось более двухсот продуктовых наборов, которые планировали раздать ко Дню матери. К счастью, помощь удалось скачать из состава другой общественной организации, которая сотрудничает с Православной Церковью Украины, и вручить людям.

Церковь и бизнес объединили свои усилия ради украинского суверенитета: наиболее известные примеры

Параллельно с Церковью бизнес также показал свою готовность помогать военным и гражданскому населению. Многие предприниматели оказывали финансовую поддержку для закупки военной техники, медицинского оборудования и лекарств. Одним из таких является украинский предприниматель, основатель IT-компании Atlas, которая развивает отечественное милитари-тех направление, Иван Толчинский. Его компания с 2019 года работает с украинской армией. Фирма разрабатывает компактные (могут поместиться в рюкзаке) беспилотники по стандартам НАТО.

Среди клиентов Atlas – вооруженные силы Нидерландов и Великобритании, а также клиенты на индустриальном рынке в ЕС, Сингапуре, Японии и других странах. Однако после полномасштабного вторжения РФ почти все беспилотники Atlas поставляют, прежде всего, украинской армии.

По состоянию на июль 2022 года компания Толчинского увеличила поставку дронов для ВСУ почти до 700 единиц в месяц.

Значительную помощь ВСУ и Церкви оказывает инвестор и бизнесвумен Владислава Молчанова. Благотворительный фонд Владиславы Молчановой оказывает материально-техническую поддержку, в частности, транспортом, подразделениям Вооруженных сил, МВД и других силовых структур. Например, за личные средства Молчанова приобрела и передала для нужд 3-й отдельной штурмовой бригады 100 приборов ночного видения AGM PVS-14 3AL1 – на одном из самых современных.

Интересно, что Владислава как выпускница специальности "биофизика" КНУ им. Шевченко не переставала интересоваться наукой, а потому, несмотря на войну, ее усилиями Национальная академия наук Украины получила ценное оборудование для уникальных исследований в сфере физики полупроводников.

Кроме того Молчанова является прихожанкой и меценаткой Православной церкви Украины. В декабре 2020 года она получила церковную награду от митрополита Эпифания за вклад в возрождение Михайловского Златоверхого собора. Также Молчанова построила храм ПЦУ на родине отца – в селе Бережанка, Хмельницкой области. Вместе с отцом, киевским ученым Борисом Романюком, стала меценатом строительства храма в честь святых Бориса и Глеба, а также воскресной школы Православной церкви Украины в киевском микрорайоне Виноградарь.

Такие тенденции в сотрудничестве бизнеса и церкви дают твердую надежду на то, что объединение двух сфер будет оказывать значительное влияние на общественное развитие, обеспечивая более гармоничное, справедливое и нравственное общество.