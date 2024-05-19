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Украинская теннисистка победой над венгеркой пробилась на Олимпиаду в Париже

Фото: Маргарита Песоцкая (facebook.com/UTTFofficial)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинка Маргарита Песоцкая получила лицензию на Олимпийские игры-2024 в настольном теннисе. Путевку украинке принесла победа над венгеркой Георгиной Поту на Европейском олимпийском отборе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

"В Сараево завершился Европейский олимпийский отбор по настольному теннису. В поединке за последнюю пятую лицензию украинка одолела венгерку Георгину Поту (4:3) и получила пропуск на третьи для себя Олимпийские игры", - рассказали в НОК.

Ранее путевку на Олимпиаду в Париже завоевал другой украинец - Ярослав Жмуденко.

Олимпиада в Париже

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже, Франция, с 26 июля по 11 августа. Это будет третья Олимпиада, которую принимает Париж, после Игр 1900 и 1924 годов.

Особенностью Олимпиады 2024 станет введение новых видов спорта, таких как брейк-данс, а также возвращение скейтбординга, серфинга и спортивного скалолазания, которые дебютировали на Играх 2020 года в Токио.

Участие в Олимпиаде этого года смогут принять российские и белорусские спортсмены, но в нейтральном статусе. Их будут проверять на возможную поддержку войны в Украине. В частности, Международная федерация каноэ дисквалифицировала с олимпийского отбора нейтрального спортсмена с паспортом РФ Михаила Павлова.

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ТеннисОлимпиада 2024