Украинская теннисистка победой над венгеркой пробилась на Олимпиаду в Париже

Олимпиада в Париже

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже, Франция, с 26 июля по 11 августа. Это будет третья Олимпиада, которую принимает Париж, после Игр 1900 и 1924 годов.

Особенностью Олимпиады 2024 станет введение новых видов спорта, таких как брейк-данс, а также возвращение скейтбординга, серфинга и спортивного скалолазания, которые дебютировали на Играх 2020 года в Токио.

Участие в Олимпиаде этого года смогут принять российские и белорусские спортсмены, но в нейтральном статусе. Их будут проверять на возможную поддержку войны в Украине. В частности, Международная федерация каноэ дисквалифицировала с олимпийского отбора нейтрального спортсмена с паспортом РФ Михаила Павлова.

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