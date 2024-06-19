Украинская школа впервые вошла в список лучших в мире: какое это заведение

Украинская школа в мировом рейтинге

"Учрежденная с целью воспитания независимых мыслителей, Новопечерская школа смягчает разрушения, вызванные войной, предлагая разнообразную поддержку, включая психологические услуги студентам и местным семьям", - говорится в описании на сайте премии.

Речь также идет о том, что в школе дети изучают программу "Лидерство во мне", которая воспитывает важные черты для преодоления текущих вызовов. Школа также предоставляет приют для внутриперемещенных семей.

"Если Новопечерская школа выиграет премию "Лучшая школа мира за преодоление трудностей", средства повысят количество мест для пострадавших от войны семей и расширят программы стипендий, что еще больше сделает школу примером надежды и устойчивости в Украине", - пишут руководители премии.

Новопечерская школа вошла в мировой рейтинг (скриншот)

Добавим также, что в рейтинг вошла Первая украинская школа в Польше, но она не представляет Украину.

Первая украинская школа в Польше также вошла в список (скриншот)

Что известно о Новопечерской школе

Школу построили в 2014 году на территории жилого комплекса "Новопечерские липки" в качестве проекта общественного союза "Освіторія" и примера реформирования украинского образования.

С момента открытия до 2020 года директором школы была канадка украинского происхождения Ирэна Корбабич-Путко. У нее более 20 лет опыта работы в канадской образовательной системе, из них более 15 лет была директором школ.

В 2020 году школу возглавила Татьяна Сунак, учитель и администратор с многолетним опытом работы в украинских и государственных школах Канады. Сегодня она занимается Ukrainian-Canadian Program, а учебное заведение возглавляет Полина Комарова.

В старшей школе в обучение встроена интернациональная программа с возможностью получить канадский диплом. В результате обучения ученики получают одновременно свидетельство о завершении украинской школы и канадский High School Diploma.

Новопечерская школа (фото: vote.worldsbestschool.org)

Новопечерская школа неоднократно входила в международный рейтинг Microsoft Showcase School.

Поскольку Новопечерская школа частная, на ее сайте можно просмотреть стоимость обучения.

На учебный год 2024/2025 расценки следующие:

Обучение вживую:

первый год курса дошкольной подготовки (КДП-4) - 11 000 долларов в год

второй год курса дошкольной подготовки (КДП-5) - 13 150 долларов в год

1-10 классы - 13 750 долларов в год

11 класс - 11 600 долларов в год

"Дистанционный плюс" - формат обучения с бронированием места и возможностью перехода на формат "вживую" в любое время стоит 2 050 долларов за семестр.

Дистанционный формат обучения без бронирования:

1-4 класса - 650 долларов за семестр

5-11 классы - 850 долларов за семестр

Учебное заведение предлагает разные форматы обучения на платной основе (фото: vote.worldsbestschool.org)

Что известно о премии World's Best School Prizes

Премию проводит глобальная платформа образования T4 Education, объединяющая сообщество из более чем 200 000 преподавателей из более чем 100 стран для трансформации образования.

Премию World's Best School Prizes основали в 2022 году после спада активной фазы пандемии, чтобы дать школам возможность менять подход к обучению, делиться передовым опытом и улучшать образование.

Каждый год организаторы премии предлагают школам со всего мира подать заявку в одной из пяти категорий. В этом году такими категориями стали: сотрудничество с обществом, экологическая деятельность, инновации, преодоление трудностей и поддержание здорового образа жизни.