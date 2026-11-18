Украинская тяжелая промышленность оказалась на грани уничтожения из-за постоянных российских атак на шахты, металлургические комбинаты, энергетику и транспортную инфраструктуру.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обширный репортаж шведского издания Dagens Nyheter, журналисты которого побывали в Каменском и Кривом Роге.
Они описывают ситуацию как критическую: стальное производство останавливается, шахты работают на части мощностей, инвестиции замораживаются, а тысячи работников живут в неопределенности.
В Каменском сталь не производят с начала осени. Российские ракеты и дроны повредили критически важные участки комбината, а восстановление только одной разрушенной печи может обойтись в десятки миллионов долларов, пишет издание.
"Если мы потеряем работников, деньги уже не будут иметь значения. Тогда мы никогда не сможем возобновить работу заводов", - сказал в комментарии руководитель предприятия Александр Третьяков.
По данным DN, до полномасштабного вторжения тяжелая промышленность обеспечивала более 10% ВВП Украины. В 2025 году ее доля сократилась примерно вдвое, а по состоянию на сентябрь 2026 года производство стали в стране упало более чем на 80%.
Кризис уже выходит далеко за пределы самих заводов. Почти половина 200-тысячного Каменского так или иначе связана с "Каметсталью", а налоговые поступления комбината формируют значительную часть городского бюджета.
Параллельно ухудшается ситуация в горнодобывающем секторе. В Кривом Роге отдельные шахты и карьеры работают лишь на 20–50% мощности из-за энергетического кризиса, падения спроса, проблем с экспортом и нехватки локомотивов после российских атак на железную дорогу.
"Промышленность скорее мертвая, чем живая", - так описал ситуацию один из руководителей шахты "Сухая Балка".
Еще один удар - фактический коллапс экспортной логистики, указывают в DN: черноморские порты работают с серьезными ограничениями, а по суше вывозить сталь и руду все сложнее из-за дефицита локомотивов.
В итоге металлургические и горнодобывающие компании обязаны сокращать создание конкретно тогда, когда для сохранения конкурентоспособности им, напротив, необходимо было бы наращивать размеры.
DN напоминает, что до войны Украина производила более 21 млн. тонн стали в год и входила в число крупнейших производителей мира. Металл и руда в 2021 году обеспечивали около трети стоимости товарного экспорта страны. Теперь отрасль, десятилетиями являвшаяся одной из опор украинской экономики, фактически борется за выживание.
Ранее украинские компании обратились к правительству с просьбой создать отдельную программу поддержки промышленности по аналогии с энергетикой, а также временно ослабить ограничения торговли для поставок в ЕС.
Без восстановления производства, логистики и доступа к рынкам Украина рискует потерять не только отдельные заводы, но и целые промышленные города, десятки тысяч рабочих мест и значительную часть экономической базы для послевоенного восстановления.
Ранее французское издание Le Monde писало, что украинская металлургия оказалась в самом глубоком кризисе за годы полномасштабной войны.