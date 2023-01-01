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Украинская ПВО в новогоднюю ночь уничтожила 45 "шахедов"

Фото: ПВО ночью сбила 45 дронов "шахедов" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы противовоздушной обороны в новогоднюю ночь сбили 45 вражеских дронов иранского производства "Shahed-131/136".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 1 января Россия пыталась атаковать Украину дронами, однако силы ПВО и другие подразделения украинских войск обезвредили их.

Так, защитники уничтожили 13 российских дронов еще в 2022-м, а остальные 32 беспилотника - в новом году.

Напомним, россияне в новогоднюю ночь атаковали Украину, в том числе и Киев, ракетами и дронами-камикадзе. В небе над столицей за ночь сбили 32 вражеских цели.

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