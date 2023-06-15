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Украинская молодежка объявила состав на Евро-2023: известна судьба Мудрика и других

Фото: Михаил Мудрик мог пропустить молодежный Евро-2023 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Со списком футболистов на чемпионат Европы 2023 года среди молодежных команд определился тренерский штаб сборной Украины U-21 во главе с Русланом Ротанем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

В заявку на Евро-2023 среди молодежи попали 23 исполнителя. Главной интригой оставалось потенциальное участие в турнире игроков первой сборной – вратаря Анатолия Трубина, защитника Ильи Забарного, полузащитника Михаила Мудрика и других.

Ротань решил взять на европейский форум Трубина с Мудриком, а также хавбека Судакова и нападающего Ваната. Скорее всего, они присоединятся к рядам молодежки после матчей квалификации к Евро-2024 первой сборной против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня). Из предварительной заявки выбыли Сапутин, Салюк, Драмбаев, Алефиренко, Сигеев и Рубчинский.

На групповом этапе европейского первенства молодые "сине-желтые" сыграют против Румынии, Испании и Хорватии. По две команды из четырех квартетов чемпионата сразятся за три путевки на Олимпийские игры-2024. Первый матч – 21 июня против хорватов.

Заявка молодежной сборной Украины на Евро-2023 (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Нещерет, 12. Трубин, 23. Фесюн

Защитники: 2. Овчаренко, 3. Сирота, 4. Таловеров, 6. Сыч, 13. Лях, 15. Брагару, 16. Батагов

Полузащитники: 5. Желизко, 8. Михайленко, 10. Мудрик, 14. Назаренко, 17. Бражко, 18. Крыськив, 19. Очеретько, 20. Кащук, 21. Бондаренко, 22. Судаков

Нападающие: 7. Вьюнник, 9. Сикан, 11. Ванат

К слову, ранее вспомнили главные достижения Реброва-футболиста в составе сборной Украины.

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