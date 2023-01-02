RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинская металлургия должна получить поддержку от государства, - эксперт

Фото: украинская металлургия должна получить поддержку от государства (gmk center)
Автор: Юлия Бойко

Украина потеряла значительные позиции на мировом рынке стали, и государство должно приложить усилия, чтобы помочь металлургической отрасли выйти из кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-замминистра промышленной политики, главу Совета директоров Объединения "Укрцветмет" Сергея Грищенко.

"По итогам 11 месяцев 2022 года, по рейтингу Всемирной сталеплавильной ассоциации (WSA) Украина находится на 24 месте в мире по объемам выплавки стали. Для понимания: в 2007 году, накануне масштабного мирового экономического кризиса, мы занимали 7 место, то есть входили в первый десятки", - напомнил Грищенко.

Причины кризиса в ГМК очевидны - война, разрушенные комбинаты "Азовсталь" и "Им. Ильич" в г. Мариуполе, вынужденное сокращение производства.

"Должна быть разработана "Программа возрождения горно-металлургического комплекса Украины", которая будет ориентироваться не просто на восстановление разрушенного войной, но и учитывать все новейшие достижения мировой металлургии, быть ориентированной на мировые и европейские стандарты и выпуск высококачественной продукции. На многих предприятиях эти вопросы тем или иным способом успешно решались: проводилась работа по техническому перевооружению и модернизации, украинские ученые делали наработки. Это все надо свести вместе", - пояснил Грищенко.

По его словам, свое место в восстановлении отрасли также должно занять обеспечение металлом оборонно-промышленного комплекса - ведь это вопрос стратегической безопасности нашей страны. Кроме того, власти должны создать специальный орган, который будет заниматься вопросами промышленности.

"Также для возрождения ГМК важно наличие соответствующего инвестиционного климата - для привлечения зарубежных инвестиций в обновление, техническое перевооружение и модернизацию. Здесь необходимо разработать приоритетные направления инвестирования в возрождение ГМК, и систему определенных гарантий и льгот потенциальным инвесторам со стороны государства", - подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что за время войны в ГМК зафиксировано падение производства на 70% и полная потеря 40% производственных мощностей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
бизнесГорнометаллургический комплекс