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Украинская металлургия нуждается в разблокировании портов и поддержке США, - эксперты

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Суббота 24 декабря 2022 16:02
Украинская металлургия нуждается в разблокировании портов и поддержке США, - эксперты Фото: украинская металлургия нуждается в разблокировании портов и поддержке США (Виталий Носач, РКБ-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украинская металлургическая отрасль переживает тяжелый кризис. Производство стали сократилось почти на 70%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику GMK Center.

В то же время, по мнению аналитиков, международные партнеры совместно с Украиной могут принять меры, которые помогут восстановить отрасль и обеспечить послевоенное развитие экономики.

"Во-первых, целесообразно продолжить действие уже принятых решений о временной отмене действия торговых барьеров. ЕС в год отменил защитные меры и пошлины, но этого недостаточно. Сейчас очень необходимо продолжение свободной торговли, потому что это единственный способ поддержать украинскую металлургию в будущем, когда металлургические заводы смогут увеличить производство", - указывают аналитики.

Также они подчеркивают: Украина сможет увеличить производство стали только при разблокировании морских портов. Это ключевое требование для работы местного сталелитейного сектора и наращивания экспорта.

"Нужен пересмотр всей торговой политики США по Украине, ведь их антидемпинговые меры были самыми болезненными для Украины. Было бы гораздо лучше, если бы США изменили свой подход к торговой политике и ослабили ограничения по импорту стали из Украины", - объясняют эксперты.

В центре также напомнили: ЕС уже отменил антидемпинговые пошлины против Украины и это решение не создало никаких рисков для местной экономики и местных производителей стали. США применяют антидемпинговую пошлину на импорт толстолистового проката из Украины с 1997 года, хотя это давно не имеет отношения к текущим реалиям.

"Украина нуждается в поддержке. Эта поддержка не может быть только в виде финансовых или военных ресурсов. Украина нуждается в отмене антидемпинговых таможенных тарифов в США. ЕС мог бы помочь, если бы продолжил отмену антидемпинговых таможенных тарифов на год и более. Доступ к рынкам сбыта позволит украинским компаниям продолжать производство. Любая реализуемая возможность экспорта металлопродукции из Украины означает поддержку украинской экономики и украинского народа",- резюмировали в центре.

Напомним, ранее нардеп Михаил Цымбалюк призвал ЕС и США ввести полное эмбарго на все виды металлопродукции из РФ - ведь именно эти позиции принесли стране-агрессору $300 млрд валютного дохода в прошлом году, а это 63% общего экспорта России.

В свою очередь первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что вся без исключения российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями, а украинским металлургам следует предоставить доступ к американскому рынку.

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