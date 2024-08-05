RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинская компания начала производство дронов в Словакии

Фото: дрон компании Skyeton (skyeton.com)
Автор: Татьяна Степанова

Украинская компания Skyeton, известная своими разведывательными системами ACS-3/Raybird-3, расширила деятельность в Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Industry Europe.

Как сообщается, компания инвестировала в завод в Словакии 3,5 млн долларов.

Компания получила заказы более чем на 75 разведывательных систем от Вооруженных сил Украины, поэтому производство на новом заводе в Словакии началось весной 2024 года. Этот завод может производить 25 систем в год, но планируется увеличение этой мощности в четыре раза после завершения инвестиционного раунда.

Системы Raybird компании Skyeton, которые находятся на вооружении Вооруженных сил Украины с 2018 года, являются перспективными дронами. Каждая система стоимостью 1,2 млн долларов включает три беспилотника, переносную наземную станцию управления, антенную систему, пусковую установку, а также камеру, фотоаппарат и радары.

Эти дроны могут оставаться в воздухе в течение 28 часов, преодолевать расстояние до 2500 км и подниматься на высоту до 4500 метров.

Raybird является одним из лишь пяти БПЛА во всем мире с такими возможностями, но он экономически выгоднее, чем его иностранные аналоги.

Производство дронов в Украине

Отметим, Украина во время войны нарастила производство дронов разных типов.

В Министерстве по вопросам стратегических отраслей и промышленности заявили, что у Украины есть возможности за год произвести более 3 млн беспилотников разных типов. Тем не менее государство может покрыть лишь часть потребностей производства, поэтому привлекается помощь партнеров.

Как сообщили в Генштабе, беспилотники на фронте преобладают по эффективности классические виды оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дрони