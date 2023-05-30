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Украинская команда приняла участие в лондонском велопробеге при содействии Favbet Foundation

Фото: украинская команда приняла участие в лондонском велопробеге при содействии Favbet Foundation (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Украинская команда приняла участие в Лондонском велопробеге RideLondon при содействии президента благотворительного фонда Favbet Foundation Андрея Матюхи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Украинскую команду представляли два ветерана и один действующий военнослужащий.

"Это чрезвычайно важно сегодня - показывать всему миру, насколько мы сильные. И наши ветераны - пример для всех", - отметили в благотворительном фонде.

Британская Invictus Game Foundation взял на себя обеспечение мест на велозаезде и покупку билетов. Президент Favbet Foundation оплатил проживание членам украинской команды.

Участие в заезде приняли Росул Рустам, который после ранения передвигается исключительно в коляске и преодолевал дистанцию на ручном велосипеде.

Рустам был членом сборной Игр Непокоренных, представлял Украину в Гааге в 2022 году и завоевал 2 серебряные медали. Позже был членом сборной Игр Воинов и представлял Украину в Орландо (США) в августе 2022 года, где завоевал 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

Еще одним участником стал Евгений Жар, который после ранения продолжает службу и тренировки. Евгений также был членом сборной Украины на Играх Воинов в Орландо, где завоевал 3 серебряные медали.

едавно он также преодолел самый масштабный 42-километровый марафон, который бежали 48 тысяч человек со всего мира.

Третьим членом команды стал ветеран Александр Прокопенко, который ежедневно проезжает на велосипеде десятки километров и принимает участие во всех велозаездах.

Всего участие в Лондонском велопробеге приняли 25 тысяч спортсменов со всего мира.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 115 автомобилей, более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

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