"Украинская команда" отправила защитникам обогревательные наборы, на которые донатили украинцы, - Палатный

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя "Украинской команды" Артура Палатного в Facebook.

"Отправили на фронт большую партию индивидуальных согревающих наборов для наших защитников. Наш сбор "Тепло на фронт" завершен. Всего этой зимой благодаря вашим донатам собрано 10 тысяч таких наборов. Это означает, что вы согрели 300 взводов", - написал Артур Палатный.

Руководитель "Украинской команды" поблагодарил каждого, кто принимал участие в сборе.

"Вклад каждого неоценим. Благодаря вам ребята в окопах смогут согреться и пережить самый холодный месяц зимы", - сказал Палатный.

Он также сообщил, что всего с начала полномасштабной войны благодаря донатам украинцев "Украинская команда" передала на передовую более 80 тысяч согревающих наборов. Это почти 20 бригад, подчеркнул Палатный.

Ранее сообщалось, что за 1000 дней полномасштабной войны "Украинская команда" передала защитникам более 70 тысяч хотпаков, 2500 дронов, 80 автомобилей и много другого необходимого оборудования.