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"Украинская команда": большой сбор на наборы для обогрева бойцов продолжается

Вторник 05 декабря 2023 16:09
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"Украинская команда": большой сбор на наборы для обогрева бойцов продолжается Фото: "Украинская команда" напомнила, что большой сбор на наборы для обогрева бойцов продолжается (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Волонтерский штаб "Украинская команда" получил часть индивидуальных наборов для обогрева бойцов, которые донатили украинцы. Но нужно больше наборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Сегодня - день волонтера. Это день всех, кто своим трудом и донатами помогают приближать Победу. Благодаря вашей поддержке мы получили большую партию "теплых наборов". Химическая грелка, сухой душ и антибактериальная присыпка, которые очень нужны бойцам. Вскоре они поедут на передовую", - сообщил волонтер команды Орест Криштафович.

В общей сложности нужно обеспечить наборами для обогрева 50 тысяч защитников. Сбор продолжается, отмечают в волонтерском штабе.

"Нужно еще поднажать. В окопах уже холодно. Должны собрать 7 миллионов гривен. 140 гривен - один согретый боец. 4200 - согретый целый взвод. Согрей своих, чтобы враги пылали", - призывают волонтеры.

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