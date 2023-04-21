"Украинская команда" и Кличко передали 204-му батальону ТРО броневик

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя волонтерского штаба Артура Палатного в Facebook .

"Волонтеры "Украинской команды" вместе с Владимиром Кличко приехали в расположение 204-го батальона киевской терробороны с подарками. Привезли новый броневик "Кобра". Он вмещает 10 человек и способен защитить бойцов от автоматных очередей, мин и засад", - заявил Палатный.

О таком броневике просили бойцы 204-го батальона, когда волонтеры "Украинской команды" и Владимир Кличко привозили им разведывательные дроны.

"Этот броневик сделан в Украине. Это мы, украинцы, делаем это. И делаем быстро. И, кстати, в этом авто очень много классных вещей", - отметил Кличко.

Также он передал бойцам разведывательные беспилотники и поблагодарил "Украинскую команду" за совместную работу.

"Мы не одни. Свободный мир знает, что мы здесь, в Украине, боремся не только за нашу жизнь и нашу свободу, а также за их. И потому только вместе. С "Украинской командой". Это все совместная работа. И вам спасибо, Артур Леонидович, что смотивировали", - заявил Владимир Кличко.

Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный подчеркнул, что "Украинская команда" и дальше будет помогать украинским защитникам.

"Хочу пожелать от "Украинской команды", от всех киевлян, от всех украинцев: оставайтесь живыми и здоровыми. А "Украинская команда" и дальше будет помогать нашим бойцам. Вместе мы обязательно победим", - подчеркнул Палатный.

Ранее "Украинская команда" и Владимир Кличко передали бойцам 204-го Отдельного батальона территориальной обороны города Киева 10 беспилотников, а 18-й Отдельной бригаде армейской авиации имени Игоря Сикорского - шлемы для пилотов.

Также волонтеры передали на передовую уже несколько десятков дронов-камикадзе.