RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

"Украинская команда" начинает большой сбор "Тепло на фронт"

Фото: "Украинская команда" начинает большой сбор "Тепло на фронт" (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Волонтерский штаб "Украинская команда" объявил большой сбор "Тепло на фронт" и приглашает донатить на индивидуальный набор для воинов на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Украинской команды".

"Друзья! Скоро на улице будет очень холодно. Отопительный сезон начался. И хотя в окопах у наших бойцов батарей нет, мы можем с вами их согреть. "Украинская команда" объявляет ежегодный сбор "Тепло на фронт". За два года войны мы с вами уже согрели более 70 тысяч защитников. В этом году собираем на индивидуальные наборы для воинов", - говорится в сообщении "Украинской команды".

В каждом наборе будут грелки для тела, сухой душ и антибактериальная присыпка. Стоимость одного такого набора – 100 гривен, сообщают волонтеры.

"Додать 100 грн и согрей одного бойца. Три тысячи гривен – согрей взвод. 10 тысяч гривен – целую роту. Или донать, сколько пожелаешь. Включи отопление защитникам! Согрей своих, чтобы враги пылали!", – призывает "Украинская команда".

Приобщиться к сбору можно по реквизитам: "Приватбанк", "Монобанк", UAPay, полные реквизиты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуВолонтеры