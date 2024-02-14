"Друзья, празднуем День влюбленных правильно! Любовь это - смотреть вместе, как русский военный корабль плывет на концерт кобзона. "Украинская команда" продолжает сбор на дроны-самолетики, которые унесут ярые смертельные "валентинки" оркам", - сообщает "Украинская команда".

Цель сбора - 10 миллионов гривен, или 200 самолетиков, отмечают в волонтерском штабе.

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