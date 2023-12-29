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"Украинская команда" поблагодарила за донаты: помогли уже 274 тысяч военных и гражданских

Фото: "Украинская команда" поблагодарила украинцев за донаты (facebok com)
Автор: Артем Горовенко

С начала широкомасштабного вторжения "Украинская команда" доставила уже 1370 тонн помощи, в первую очередь военным. Волонтеры поблагодарили всех украинцев, которые донатами поддерживают защитников и гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Сегодня россия устроила очередной массовый террор против украинцев. Но чем сильнее она беснуется, тем крепче наше желание отомстить. И тем более наша помощь защитникам. "Украинская команда" искренне благодарит всех украинцев, которые вместе с нами поддерживают ребят на передовой", - говорится. в сообщении.

Благодаря донатам украинцев за неполные два года доставлено 1370 тонн грузов на передовую и жителям пострадавших регионов. Более 150 военных подразделений получили дроны, автомобили, тепловизоры, генераторы, бандерпечи, лекарства, наборы для обогрева и многое другое, что было приобретено за донаты украинцев. А пострадавшие от войны граждане получили продукты, одежду и лекарства, отмечают волонтеры.

"В общей сложности мы с вами помогли уже 274 тысячам военных и гражданских. Общая стоимость этой помощи составляет 265 млн грн. Продолжаем работать! Вместе к победе", - подчеркнули волонтеры.

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