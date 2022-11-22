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"Украинская команда" передала защитникам большую партию наборов для обогрева

Фото: волонтеры передали защитникам большую партию наборов для обогрева (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Волонтерский штаб "Украинская команда" отправил на передовую 10 тысяч индивидуальных наборов для обогрева бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтерского штаба.

"В рамках проекта "Тепло на фронт" "Украинская команда" начала формирование и доставку на фронт индивидуальных наборов для обогрева бойцов в полевых условиях. В каждый набор входят термоаккумулятор, химическая грелка, спиртовая минипечь и спички. Такие индивидуальные наборы для обогрева получат 10 000 украинских воинов на передовой. Первые партии уже готовятся к отправке. Нашим будет тепло - врагам ад", - говорится в сообщении.

Также волонтеры передали одному из добровольческих батальонов генератор, амуницию, сухое питание и другие полезные вещи. Продолжают поддерживать защитников и переселенцев и региональные команды волонтеров.

"Винницкая команда передала во фронтовые зоны более 500 тактических военных аптечек. Также отправили защитникам большую партию теплых вещей. Житомирская команда передала 29 бандерпечей 1-й Отдельной бригаде спецназначения им. Ивана Богуна. Тернопольская команда снабдила воинов на Херсонском направлении продуктами питания, амуницией и медикаментами. А 68-й егерской бригаде передали внедорожник, загруженный продуктами и другими необходимыми вещами", - говорится в отчете волонтеров.

Кроме того, Тернопольская команда передала 7 бельгийских аппаратов для гемодиализа и другое медицинское оборудование Копычинецкой больницы. Кировоградская команда раздала продуктовые наборы переселенцам в области, Полтавская команда передала наборы от Caritas-Spes Ukraine переселенцам в Хороле, а Сумская команда - переселенцам и малоимущим в Сумах, на деоккупированных территориях и общинах области, которые находятся под обстрелами.

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