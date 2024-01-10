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"Украинская команда" передала Третьей штурмовой бригаде тысячу согревающих наборов

Фото: "Украинская команда" передала Третьей штурмовой бригаде тысячу согревающих наборов (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал Третьей штурмовой бригаде крупную партию согревающих наборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Украинская команда передала еще одну тысячу теплых наборов. Они пойдут бойцам героической Третьей штурмовой бригады. Они всегда там, где труднее всего. А мы вместе с вами делаем все, чтобы обеспечить их всем необходимым", - говорится в сообщении.

Эта бригада была создана в Киеве в первые дни полномасштабного российского вторжения. Ее бойцы увольняли Киевскую область и Херсон, затем стойко защищали Бахмут, отмечают в волонтерском штабе.

Всего "Украинская команда" обеспечит согревающими наборами 50 тысяч защитников.

"В Украине ударили сильные морозы. На Востоке в окопах ночью - до минус двадцати градусов. И в этих окопах - наши парни и девушки. Благодаря вам 50 тысяч защитников будут согреты. Спасибо каждому из вас за тепло нашим воинам", - подчеркнул руководитель. Украинской команды Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала тысячу индивидуальных наборов для обогрева бойцам 130 и 204 батальонов терробороны Киева.

Также сообщалось, что в целом волонтеры сформировали обогревательные наборы для 100 батальонов.

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