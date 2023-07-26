"Украинская команда" передала школам разных областей компьютерную технику

"Передали учебным заведениям пяти областей компьютерную технику. Это полсотни нетбуков Dell, которые помогли приобрести наши французские партнеры из Doc4Ukraine. Мы очень рады, что смогли выполнить запросы школ накануне нового учебного года. Ведь образование наших детей должно быть приоритетом даже во время войны. Эти ноутбуки поедут в громады, которые пострадали от временной оккупации, а также в школы, где учатся дети с инвалидностью", - говорится в сообщении.

Как сообщают в "Украинской команде", несколько ноутбуков предназначены для школы села Николаевка Сумской области, которое в прошлом году находилось под временной оккупацией. Еще с десяток ноутбуков - для Белопольского лицея №1 и Хотинского лицея. Эти населенные пункты Сумщины также были под частичной оккупацией, а сейчас подвергаются жестоким обстрелам со стороны россии, отмечают в волонтерском штабе.

Остальные ноутбуки волонтеры отправили в школы и интернаты для детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями. В частности, ровенской Школе профориентации Baby Sun для детей с синдромом Дауна, Миргородской и Полтавской школам для детей с нарушениями слуха и речи, Буковинскому центру комплексной реабилитации "Особый ребенок" и другим. Всего ноутбуки получат 10 образовательных заведений.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала около 40 тонн продуктов питания для переселенцев, многодетных семей, малообеспеченных украинцев, а также в медицинские и образовательные учреждения разных регионов.

Также сообщалось, что с начала широкомасштабного вторжения России "Украинская команда" оказала помощь более 200 тысяч военных и гражданских общим весом более миллиона килограммов и стоимостью 200 миллионов гривен.