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"Украинская команда" передала разведчикам партию FPV-дронов

Фото: "Украинская команда" передала разведчикам партию FPV-дронов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

"Украинская команда" передала партию беспилотников специальному подразделению "Кракен" ГУР МО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтерского штаба.

"Передали партию FPV-дронов и другие необходимые вещи подразделению "Кракен". Это легендарное спецподразделение ГУР МО Украины, которое защищает державу в Часовом Яру, на Купянском направлении и жестко карает россиян в Курщине", - говорится в сообщении "Украинской команды".

Бойцы подразделения "Кракен" проводят самые дерзкие операции под самым носом окупантов, у них в тылу и даже на их территории. О большинстве из них мы узнаем только после войны. А сейчас должны помогать им бить врага, подчеркнул во время передачи помощи руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала 93 бригаде "Холодный Яр" партию больших дронов-камикадзе и оборудование к ним – ретранслятор и катапульту.

Также сообщалось, что "Украинская команда" передала партию FPV-дронов и "Мавиков" бойцам ДУК "Правый сектор" - батальону имени Тараса Бобанича 67 бригады.

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