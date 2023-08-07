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"Украинская команда" передала на передовую крупную партию дронов-камикадзе

Фото: "Украинская команда" передала на передовую крупную партию дронов-камикадзе (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал разведчикам очередную партию дронов-камикадзе, на которые ранее объявлял сбор средств. В общей сложности в рамках этого сбора приобретено уже около 150 дронов-камикадзе для защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook штаба.

"В пределах большого сбора на дроны-камикадзе "Украинская команда" закупила уже около 150 FPV-дронов для наших защитников, на которые донатили тысячи украинцев. Ранее мы уже передавали дроны-камикадзе многим подразделениям. Сейчас мы передали очередную партию одному из подразделений разведки на передовую, чтобы они могли уничтожать врага еще более эффективно", - говорится в сообщении волонтерского штаба.

Как сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный, эти универсальные управляемые дроны могут подниматься на высоту до 1 километра и лететь со скоростью до 100 км/ч. Каждый из них поднимает более одного килограмма взрывчатки.

"Уже в ближайшее время наши ребята будут передавать «приветы» врагу благодаря этим дронам-камикадзе. Каждый дрон оборудован хорошей камерой и может нести больше килограмма взрывчатки. Камеры передают изображение в режиме реального времени, что позволяет нашим видеть позиции врага как на ладони. Дроны метко доставляют оккупантам взрывчатку", - отметил Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала дроны 72-й бригаде имени Черных Запорожцев, 204-му батальону территориальной обороны Киева, подразделения "Скала" и другим.

Также сообщалось, что "Украинская команда" отправила в регионы более 40 тысяч тонн продуктов питания для медицинских и малообеспеченных. А в преддверии учебного года обеспечила специализированные учебные заведения для детей с инвалидностью компьютерной техники.

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