"Украинская команда" передала на передовую квадроциклы

"Эти ребята уже более 10 лет бьют врага. С начала полномасштабного вторжения они обороняли Черниговщину, давали отпор оркам в Донецкой области, сейчас - учат их уму-разуму на Курщине. Квадроциклы для них - это скорость и мобильность, а значит - преимущество над врагом и сохраненные жизни", - заявили в "Украинской команде".

Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный призвал продолжать поддерживать защитников.

"Друзья, сегодня исполняется три года с начала полномасштабного вторжения россии. Сейчас нас пытаются эмоционально расшатать. Но нельзя дать эмоциям или обидам ослепить нас. Наши воины продолжают героически бороться с оккупантами. А мы - продолжаем помогать защитникам. Вместе обязательно победим!", - подчеркнул Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что за три года полномасштабной войны "Украинская команда" передала 1720 тонн помощи общей стоимостью почти полмиллиарда гривен. В частности, военные получили от волонтеров более 3100 дронов и 90 авто.