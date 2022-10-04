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"Украинская команда" передала киевской терробороне внедорожник

Новина українською →
Вторник 04 октября 2022 15:16
"Украинская команда" передала киевской терробороне внедорожник Фото: "Украинская команда" передала киевской терробороне внедорожник (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал воинам 130 батальона терробороны города Киева внедорожник Toyota Tundra.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя штаба Артура Палатного в Facebook .

"Сегодня мы передали героям из 130-го батальона территориальной обороны города Киева автомобиль Toyota Tundra. Внедорожник, приспособленный для перевозки грузов и оружия. Уверен, что наши герои будут и дальше спасать нашу землю от российских захватчиков. Желаем им удачи, здоровья и жизни. Отдельно благодарим представителя наших героев Александра Дудку за его самоотверженную службу на благо Украины. А "Украинская команда" и дальше будет помогать нашим защитникам на передовой", - подчеркнул Артур Палатный.

130-й батальон 241-й Отдельной бригады теробороны г. Киева защищал и освобождал от российских оккупантов Бучу, Ирпень и многие другие города и села в Киевской области. Также участвовал в освобождении Харьковской области и первым вышел на границы Украины во время контрнаступления.

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