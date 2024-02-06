"Украинская команда" передала дроны для защитников на южном направлении

Волонтеры "Украинской команды" привезли защитникам на южном направлении FPV-дроны и обогревательные наборы. Эту помощь для бойцов волонтеры передали командиру сводного отряда групп беспилотных летательных аппаратов ОУВ "Херсон" генерал-майору Дмитрию Марченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя волонтерского штаба Артура Палатного.

"Привезли нашим защитникам на южном направлении необходимые вещи: 50 FPV-дронов, наземную станцию управления беспилотниками и полторы тысячи обогревательных наборов. Передали эту помощь легендарному командиру сводного отряда групп беспилотных летательных аппаратов ОУВ "Херсон" генерал-майору Дмитрию Марченко, а в киборгу "Марчелло", - сообщил Палатный.

Он отметил, что генерал Марченко вместе с военнослужащими не пустили врага в Николаев, остановили окупантов на пути в Одессу, а сейчас освобождают от орков Херсонскую область.

"Сегодня южное направление - одно из самых горячих, сложных и важнейших. Защитники благодарят дронов и уверяют, что эти "птички" будут эффективно уничтожать врага", - подчеркнул Палатный.

Ранее сообщалось, что Украинская команда собрала 50 тысяч обогревательных наборов для бойцов на передовой, которых хватит почти для 100 батальонов.

Также ранее сообщалось, что "Украинская команда" планирует приобрести для защитников 200 больших дронов, которые летят гораздо дальше, чем FPV-дроны, и несут гораздо больший боеприпас.