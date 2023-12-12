ua en ru
Вт, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Украинская команда" передала дроны-камикадзе 72 бригаде

Вторник 12 декабря 2023 15:15
UA EN RU
"Украинская команда" передала дроны-камикадзе 72 бригаде Фото: "Украинская команда" передала дроны-камикадзе 72 бригаде (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал очередную партию дронов-камикадзе и станцию управления БПЛА бойцам 72 Отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Украинской команды".

"Передали еще одну партию дронов-камикадзе и наземную станцию управления беспилотниками 72 бригаде имени Черных Запорожцев. Эти ребята - настоящие герои. Они защищали Киев, освобождали Бучу и Херсон, сдерживали врага под Бахмутом и Угледаром. И сейчас защищают Украину на одном из самых", - говорится в сообщении.

Волонтеры отметили, что ранее также поставляли этой бригаде беспилотники.

"Наш волонтерский штаб не впервые помогает дронами "черным запорожцам". И мы точно знаем, что в их руках наши дроны-камикадзе станут эффективным инструментом "ускоренной демобилизации" врагов", - подчеркнул руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что во время дрон-марафона "Украинская команда" собрала средства почти на 300 дронов-камикадзе и 10 наземных станций управления БПЛА.

Также сообщалось, что волонтеры "Украинской команды" привезли дроны-камикадзе на передовую бойцам нескольких подразделений на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
волонтери ВСУ
NEWS
Кибератака на "Киевстар". СБУ открыла дело по восьми статьям, не исключают след РФ
Кибератака на "Киевстар". СБУ открыла дело по восьми статьям, не исключают след РФ
DAILY
Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год