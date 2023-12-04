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"Украинская команда" передала дроны-камикадзе на передовую

Фото: "Украинская команда" передала дроны-камикадзе на передовую (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтеры "Украинской команды" побывали на передовых позициях защитников на Лиманском и Бахмутском направлениях и привезли бойцам дроны-камикадзе и другие необходимые вещи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Только что вернулись с востока Украины. Побывали на передовых позициях наших бойцов на Лиманском и Бахмутском направлениях. Привезли очень нужные дроны-камикадзе и станцию управления беспилотниками добровольному стрелковому батальону "Карпатская Сечь" имени Олега Куцина. Еще одну партию дронов и станцию кер легендарного батальона "Свобода" Нацгвардии. Также привезли "свободовцам" автомобиль баги, который поможет им преодолевать бездорожье", - заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Волонтеры также отметили, что бойцы "Карпатской Сечи" защищали Киев, увольняли Киевщину и Харьковщину, а сейчас переместились на другое горячее направление.

Также волонтеры сообщили, что заместителем командира батальона "Свобода" служит заместитель председателя КГГА Андрей Крищенко.

 

"Украинская команда" поблагодарила бойцов за их мужество и ежедневный героизм. А также поблагодарили украинцев, которые донатили на дроны.

Ранее сообщалось, что во время дрон-марафона "Украинская команда" собрала средства почти на 300 ударных беспилотников и 10 наземных станций управления дронами.

Также сообщалось, что "Украинская команда" объявила сбор на индивидуальные наборы для обогрева 50 тысяч бойцов на передовой.

 

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