"Украинская команда" передала бойцам "Свободы" большую партию дронов-самолетов

"Эти самолеты - от всех вас. На их крыльях - ваши слова ярости. Эти самолеты несут месть и приближают нашу Победу. А мы обязательно победим", - подчеркнул во время передачи дронов руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

На видео, обнародованном "Украинской командой", видны надписи на самолетах: "Оркам от украинцев!", "За Авдеевку! За Бахмут!", "За собратьев", "За слезы моих детей", "Не забудем! Не простим! " и другие.

Большие усовершенствованные дроны-самолеты летят дальше и несут больше взрывчатки. Следовательно, уничтожают больше живой силы и техники врага, говорится в сообщении.

Большие дроны-камикадзе будут работать на Бахмутском направлении, где сейчас защищает Украину батальон "Свобода" 4 бригады Нацгвардии "Рубеж".

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" планирует передать защитникам на передовую 200 дронов-самолетов.