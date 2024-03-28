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"Украинская команда" передала бойцам "Свободы" большую партию дронов-самолетов

Фото: "Украинская команда" передала бойцам "Свободы" большую партию дронов-самолетов (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал бойцам батальона "Свобода" большую партию дронов-самолетов, на которые нанесено пожелание оккупантам от украинцев, донативших на эти беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Эти самолеты - от всех вас. На их крыльях - ваши слова ярости. Эти самолеты несут месть и приближают нашу Победу. А мы обязательно победим", - подчеркнул во время передачи дронов руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

На видео, обнародованном "Украинской командой", видны надписи на самолетах: "Оркам от украинцев!", "За Авдеевку! За Бахмут!", "За собратьев", "За слезы моих детей", "Не забудем! Не простим! " и другие.

Большие усовершенствованные дроны-самолеты летят дальше и несут больше взрывчатки. Следовательно, уничтожают больше живой силы и техники врага, говорится в сообщении.

Большие дроны-камикадзе будут работать на Бахмутском направлении, где сейчас защищает Украину батальон "Свобода" 4 бригады Нацгвардии "Рубеж".

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" планирует передать защитникам на передовую 200 дронов-самолетов.

 

 

 

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