"Украинская команда" передала 100 дронов 110-й бригаде

Волонтеры также призвали всех украинцев усилить помощь дронам защитникам Авдеевки.

"100 дронов - это уничтоженная на миллионы вражеская техника, а также - уничтоженная живая сила врага, которая сует на нашу землю. Как говорят военные, с каждого дрона - новые зрители на концерте у Кобзона", - заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный .

Он отметил, что под Авдеевкой сейчас очень тяжело.

"Оккупанты изменили свою тактику. Теперь враг не давит одновременно на нашу линию обороны по всей ширине, а сосредотачивает личный состав и технику для штурмов на отдельно избранных направлениях. Но наши воины сдерживают нашествие", - подчеркнул Палатный.

Он также призвал представителей бизнеса, активных украинцев, каждого, кто может приобщиться и помочь нашим героям защитить нашу страну.

Ранее сообщалось, что Украинская команда привезла на передовую батальону "Карпатская Сечь" имени Олега Куцина дроны-камикадзе и наземные станции управления беспилотниками.

Также сообщалось, что "Украинская команда" передала партии дронов 72 бригаде имени Черных Запорожцев, разведчикам ГУР и другим военным подразделениям.