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"Украинская команда" передает защитникам почти 300 дронов-камикадзе

Фото: "Украинская команда" передает защитникам почти 300 дронов-камикадзе (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтерский штаб "Украинская команда" получил от производителей и передает на передовую около 300 дронов-камикадзе, на которые донатили украинцы во время "дрон-марафона".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Недавно мы провели национальный дрон-марафон, в котором благодаря вам смогли приобрести почти 300 дронов и 10 наземных станций управления беспилотниками. Это большая партия! Сегодня эти дроны едут на передовую. А уже завтра эта "стая" полетит на головы оккупантам", - заявил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

 

Напомним, ранее сообщалось, что "Украинская команда" объявила национальный дрон-марафон ко Дню независимости. За первые дни украинцы задонатили на дроны около 6 млн гривен.

Также сообщалось, что "Украинская команда" передала партию дронов-камикадзе представителям Главного управления разведки.

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волонтеридрони