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"Украинская команда" объявила срочный сбор на согревающие наборы для защитников

Фото: "Украинская команда" объявила срочный сбор на согревающие наборы для защитников (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Волонтерский штаб "Украинская команда" срочно собирает на согревающие наборы для передовой. Стоимость одного набора – 100 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Украинской команды".

"Позиции защитников уже засыпает снегом! "Украинская команда" делает срочный сбор «Тепло на фронт» на согревающие наборы. Как и в прошлом году, в наборе: грелки для тела, сухой душ и антибактериальная присыпка. Чтобы нашим было чисто, сухо, тепло! ", – говорится в публикации "Украинской команды".

Стоимость одного согревающего набора – 100 гривен, сообщают волонтеры.

"Додать 100 гривен, чтобы согреть одного воина. 3 тысячи грн - согреешь целый взвод. Если забросишь 10 тысяч грн - подаришь тепло для целой роты. Или донать, сколько пожелаешь! Согрей своих, чтобы враги пылали!", - призывают в "Украинском" команде".

Присоединиться к сбору "Тепло на фронт": Приватбанк, Монобанк, UAPay, Полные реквизиты.

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