"Украинская команда" объявила срочный сбор для защитников на передовой: как приобщиться

"С наступлением тепла наши воины на передовой столкнулись с засильем комаров и клещей. В этом году этих кровопийц много, как никогда. Накануне нашего контрнаступления на передовой нужны тысячи спреев и аэрозолей. Давайте вместе защитим наших защитников, чтобы комарва и клещи", - призывают в волонтерском штабе.

Как говорится в сообщении, цена вопроса защиты одного воина - до 100 гривен.

"Чем больше соберем - тем больше военных обеспечим средствами против кровопийц", - отмечают волонтеры.

Присоединиться можно по ссылкам:

ПриватБанк

Монобанк

UA Pay

Полные реквизиты