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"Украинская команда" доставила на Бахмутское направление первую партию дронов-самолетов

Фото: "Украинская команда" доставила на Бахмутское направление первую партию дронов-самолетов (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Волонтеры "Украинской команды" доставили на Бахмутское направление FPV-дроны и первую партию больших дронов-самолетов, на которые собирают украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтерского штаба.

"Съездили на передовые позиции наших бойцов на Бахмутском направлении. Привезли очень нужную помощь батальону "Свобода" 4 штурмовой бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины. Квадроцикл, 50 FPV-дронов и 5 больших дронов-самолетов, на которые мы собираем вместе с вами", - сообщили волонтеры.

В волонтерском штабе подчеркнули, что это первая партия больших дронов, переданная защитникам.

"Это первая партия самолетиков, которую мы передали бойцам на передовую. Продолжение следует! Уже завтра эти беспилотники полетят на головы оркам", - заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Бойцы батальона "Свобода" обороняли Киевщину, увольняли Ирпень, Бучу и Гостомель. Участвовали в битвах за Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. Защищали окрестности Горловки и Бахмут, отметили в волонтерском штабе.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" вместе с Владимиром Кличко доставили на Донбасс большую партию дронов и квадрокоптеров, а также броневик "Кобра". Помощь получили бойцы 28 бригады Рыцарей зимнего похода, 72 бригады Черных Запорожцев и батальона "Свобода".

Также "Украинская команда" передала партию FPV-дронов роте ударных беспилотных авиакомплексов 47 бригады "Магура" на Авдеевское направление.

 

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БахмутВолонтерыДрони