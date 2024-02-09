Украинская инфраструктура не готова к длительной войне, - экс-министр

По его словам, на текущий момент по всей стране насчитывается более 700 медучреждений здравоохранения, которые были разрушены вследствие войны.

"Безусловно, это все приводит к ухудшению качества сферы услуг, и в том числе социальных и медицинских. Поэтому власти надо учитывать это и развивать другие системы, скажем так, помощи людям и больше направлять на это свои усилия. Пока мы не можем быстро восстанавливать инфраструктуру, но это нужно делать. Власти надо развивать альтернативную сферу социальных услуг, предоставление социальных медицинских услуг на дому для людей", - пояснил он.

Такая ситуация наблюдается и в других сферах, поэтому в условиях масштабного разрушения инфраструктуры власть должна уже сейчас заняться этой проблемой.

"Есть, например, города и есть регионы, которые сегодня защищены более-менее нормально противовоздушной обороной. И мы можем говорить о том, что в принципе там риски обстрелов и повторного разрушения инфраструктуры, существенно уменьшены. На мой взгляд, в тех городах, в тех районах, в тех областях является целесообразным как раз вкладывать средства в развитие и восстановление инфраструктуры", - указал он.

По его мнению, война - это как раз время, чтобы пока идут боевые действия, делать нормальное планирование, нормальную инфраструктуру, увидеть будущее развития государства.

"Чтобы, когда война закончилась, мы не начинали с нуля дискуссии: а что нам строить, а что нам восстанавливать, а где нам восстанавливать, а как мы будем восстанавливать. Чтобы у нас уже все было готово, чтобы когда пришли средства, мы сразу начали восстановление страны", - отметил экс-министр.