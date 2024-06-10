Украинская формула мира должна стать основой для прекращения других военных конфликтов, - Леонов

Об этом заявил народный депутат Алексей Леонов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление .

"При мощной работе нашего президента, дипломатического корпуса и Офиса президента во главе с Андреем Ермаком, за полтора года Украине удалось довести амбициозную инициативу до стадии практического воплощения. Приглашения на участие в Глобальном саммите мира были разосланы лидерам более 160 стран мира", - отметил Леонов. .

По его словам, ожидается, что по итогам саммита будет составлен план действий по выполнению первых трех пунктов формулы мира. Речь идет о свободном судоходстве, ядерной и энергетической безопасности, а также обмене пленными и возвращении незаконно депортированных детей.

"Отдельно отмечу, что пункт о свободном судоходстве предусматривает защиту портовой инфраструктуры", - прокомментировал Леонов.

Он также добавил, что на этом саммите Украина сможет донести свою позицию до тех стран, которые пока не на нашей стороне. Одновременно это позволит существенно снизить российское влияние на них. Гуманитарные решения саммита затрагивают интересы многих государств. Речь идет о продовольственной, энергетической, ядерной безопасности и экологии.

"Украинская формула, как подчеркивает наш президент, может стать универсальной основой для прекращения других военных конфликтов на планет", - отметил Леонов.