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Украинская энергосистема не способна нормально функционировать без атомной энергетики, - эксперт

Фото: украинская энергосистема не способна нормально функционировать без атомной энергетики (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Атомная энергетика является основой украинской энергосистемы и без АЭС нормальное электроснабжение потребителей в принципе невозможно.

Об этом заявил эксперт Геннадий Рябцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Атомное поколение обеспечивает более 50% поколения в Украине. Может ли функционировать система, которой будет не хватать 50% поколения? Она будет функционировать, да, но вряд ли потребители будут удовлетворены таким функционированием", - подчеркнул эксперт.

Поэтому Россия своими атаками на гражданскую энергетическую инфраструктуру стремится повлиять на работу украинских АЭС. Для этого враг атакует магистральные подстанции "Укрэнерго".

Впрочем, Украина принимает меры, чтобы предотвратить такие атаки, в том числе на дипломатическом направлении.

Как известно, Украина намерена развивать атомную энергетику, в частности, планирует завершить строительство двух блоков на Хмельницкой АЭС. Намерение завершить строительство энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС поддержали представители США на ЕС. Также помогать в проекте строительства планирует МАГАТЭ.

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