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Украинская делегация ПАСЕ требует ужесточения санкций против российского газа и стали

Фото: украинская делегация ПАСЕ требует ужесточения санкций против российского газа и стали (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Украинская делегация ПАСЕ требует ужесточения санкций против российского газа и стали Санкции предлагается расширить на все продукты российской металлургии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нар одного депутата Алексея Гончаренко.

Так, в обращение к делегатам ПАСЕ Алексей Гончаренко заявил, что Украина добивается полного запрета поставки в ЕС российского газа во всех формах и агрегатных состояниях, российской стали вместе со всеми производными от нее продуктами, рудой и всем, что пополняет бюджет агрессора. А также санкций в отношении путинских олигархов вроде Лисина.

"Господин Лисин - металлургический олигарх и официально самый богатый человек в России - а значит, что самый глубокий карман Путина - он нигде не находится под санкциями. Почему? Потому что он владеет небольшой фабрикой в Бельгии, потому что он разговаривал с бельгийским премьер-министром и сказал : Вы понимаете, что там работает 500 человек. И мы ничего не можем с этим поделать". Я думаю, что Бельгия может дать рабочие места 500 людям", - говорится в обращении.

Напомним, ЕС продолжает поставлять российский газ и металлургическую продукцию. При этом именно нефтегазовые и металлургические отрасли являются крупнейшими в России.

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Российская Федерация