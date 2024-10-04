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Украинская боевая система DELTA успешно дебютировала на учениях НАТО: чем она уникальна

Фото: презентация системы DELTA на учениях НАТО (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные представили боевую систему Delta на антидроновых учениях НАТО. Учения прошли в Нидерландах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Как рассказали в Минобороны, в ходе учений было опробовано более 60 различных систем и технологий борьбы с беспилотниками. Украина продемонстрировала боевой опыт использования DELTA.

"На антидроновых учениях мы не просто тестируем технологии, но и демонстрируем боевой опыт DELTA, добытый ценой огромных усилий", - рассказала заместитель министра обороны по цифровой трансформации Екатерина Черногоренко.

Что известно о системе DELTA

Система DELTA стала ключевой платформой для планирования учений и отслеживания позиций дронов. Она позволяет идентифицировать дружественные дроны с помощью протокола UA DRONE ID, обеспечивающего защищенный обмен данными между дронами и боевыми системами.

Также украинские военные:

  • интегрировали DELTA с системами партнеров, что позволило получать информацию о воздушной и наземной обстановке и обнаруженных целях в воздухе;
  • транслировали движение дронов в режиме реального времени, придавая всем участникам учений ситуационную осведомленность;
  • применяли модуль Mission Control для планирования миссий пилотов БпЛА при отработке сценариев антидроновой борьбы.

Во время учений НАТО было включено использование FPV-дронов, сценарии с дружественными беспилотниками и массированными атаками дронов.

Система DELTA – военная экосистема, разработанная по стандартам НАТО, которая обеспечивает реальный обзор поля боя. Она отражает воздушную, наземную и морскую ситуацию на цифровой карте и позволяет обмениваться информацией между подразделениями и союзниками. Систему начали разрабатывать в 2015 году волонтеры «Аэроразведки» и ее первый прототип появился в 2016 году.

DELTA подтвердила свою совместимость с системами НАТО на CWIX-2019. В ходе российского вторжения система помогла в ключевых операциях, в том числе в обороне Киева и уничтожении крейсера "Москва".

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