RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Украинская биржа" с российским капиталом прекратила торги

Фото: "Украинская биржа" приостановила торги (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Фондовая "Украинская биржа" 8 июля прекратила торги после решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) аннулировать лицензию биржи на осуществление деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт биржи.

"Сегодня, 8 июля, торги не проводятся", - говорится в сообщении.

В то же время НКЦБФР сообщила, что "Украинская биржа" имеет среди владельцев лицо, к которому применены санкции.

"Украинская биржа" была основана в 2008 году крупнейшими участниками украинского рынка фондового совместно с российской фондовой биржей РТС, позже объединившейся с "Московской биржей".

Торговля началась в марте 2009 года по новым для Украины технологиям. Биржа быстро вытеснила биржу ПФТС с рынка торговли акциями и облигациями.

Крупнейшим акционером биржи является компания Freedom Holding с долей 24%, к владельцу которого, Тимуру Турлову, введены санкции. Кроме того, 2,5% акций принадлежат российскому Сбербанку.

 

Напомним, что биржа ПФТС также испытывает проблемы с собственностью, из-за которых ее могут лишить лицензии.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПФТСУкраинская биржа