Украинки могут получить денежную помощь от международного женского фонда: как это сделать

Международный благотворительный фонд Mama Мойа выплатит денежную помощь уязвимым категориям гражданок Украины, которые пострадали от войны с Россией и оказались в сложных жизненных обстоятельствах в результате российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства реинтеграции в Telegram.
Категории женщин, которые могут подать запрос на благотворительную помощь:
Для участия в программе украинкам необходимо зарегистрироваться по ссылке.
В день заключения договора фонд предоставит женщине платежную карточку, по которой она сможет рассчитываться при приобретении определенного фондом перечня товаров.
Более подробно узнать об условиях участия в программе и о фонде можно по ссылке.
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