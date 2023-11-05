Украинки могут получить денежную помощь от международного женского фонда: как это сделать

Категории женщин, которые могут подать запрос на благотворительную помощь:

жилье которых было повреждено или уничтожено из-за войны;

мужчины и/или дети и/или родители которых проходят службу в ВСУ, силах территориальной обороны и добровольных группировках в зоне проведения боевых действий;

мужчины и/или дети которых погибли на территории активных боевых действий;

мужчины и/или дети и/или родители которых объявлены умершими или признаны без вести пропавшими в результате войны.

Для участия в программе украинкам необходимо зарегистрироваться по ссылке.

В день заключения договора фонд предоставит женщине платежную карточку, по которой она сможет рассчитываться при приобретении определенного фондом перечня товаров.

Более подробно узнать об условиях участия в программе и о фонде можно по ссылке.

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