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Украинки Костюк и Ястремская с побед стартовали на турнире в Таиланде

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Хуахин, Вторник 31 января 2023 16:24
Украинки Костюк и Ястремская с побед стартовали на турнире в Таиланде Фото: Даяна Ястремская обыграла соперницу из Японии (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская одержали победы в первом раунде турнира в тайском Хуахине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Thailand Open, 1/16 финала, женщины

Лян – Костюк – 1:2 (7:6, 3:6, 0:6)

Ястремская – Учидзима – 2:1 (6:3, 6:7, 6:2)

20-летняя Костюк "проспала" дебют встречи с тайванкой Лян. Оппонентка украинки с брейком, казалось бы, уверенно повела (3:1). Впрочем, киевлянка вовремя "включилась" и с двумя взятыми на подаче Лян геймами спустя несколько розыгрышей уже была впереди (4:3). Начались качели, но на тай-брейке сильнее оказалась представительница Тайваня.

По схожему сценарию начался и второй сет. Но в этот раз Костюк не только сравняла счет к середине партии, но и с двумя брейками быстро перевела определение победителя в третий сет. Там украинка была безудержной – 3 эйса, 71% выигранных на первой подаче очков, 6 подряд выигранных "всухую" геймов и победа.

Три сета потратила на победу и Ястремская. В первом сете поединка с японкой Учидзимой она сосредоточилась на собственных подачах, а в решающий момент (восьмой гейм) оформила брейк и сразу же закрыла партию. А вот второй сет ознаменовался обменом взятыми на подачах соперницы пунктами.

В конце концов, победителя в этой дуэли брейков выявить не удалось. На тай-брейке сильнее выступила Учидзима (7:3). А вот третью партию сверхуверенно начала Ястремская. Она обеспечила себе гандикап +2, а когда в середине сета японская теннисистка попыталась вернуться к игре (2:3), то выиграла три гейма подряд (два – на подаче Учидзимы).

В следующем раунде Костюк встретится с японкой Хибино. В свою очередь Ястремская выйдет в корт против немки Марии. Оба матча запланированы на 2 февраля.

К слову, украинка Калинина обновила личный рекорд в рейтинге теннисисток-профессионалок.

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Марта Костюк Даяна Ястремская Теннис
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