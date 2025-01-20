Украинки все чаще выбирают "традиционно мужские" инженерные профессии, - "Метинвест"

По словам студентки вуза Светланы Червятюк, выбор специальности "обогатитель" стал ее сознательным выбором, ведь эта профессия универсальна. К тому же, это дает возможность учиться именно тому, что нужно на работе, и иметь перспективы карьерного роста. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что обогатитель - это профессия универсальная, - делится мнением студентка.

А Елизавета Железняк, студентка "Метинвест Политехники" по образовательной программе "Технологии защиты окружающей среды", стала первой участницей пилотного проекта международной стажировки: она успешно прошла практику на заводе Promet Steel в Бургасе (Болгария). Там она получила возможность исследовать европейский опыт организации системы экологического мониторинга, познакомиться с особенностями европейского законодательства и стандартов экологической отчетности ЕС.

"Мы стремимся создать условия, при которых каждая студентка будет уверенно двигаться к своей профессиональной цели. Со своей стороны, Группа Метинвест не просто открывает двери к карьерным возможностям: здесь формируется среда, где женщины становятся лидерами изменений. Выпускницы и студентки Метинвест Политехники уже работают на ключевых должностях, меняя подход к работе в отрасли и доказывая, что гендер не ограничивает возможностей", - отмечает Наталья Рекова, первый проректор "Метинвест Политехники".

Ранее издание Reuters написало, что война с Россией истощает рабочую силу в Украине: предприятия пытаются покрыть острую нехватку кадров, нанимая больше женщин на традиционно мужские должности, в частности - в шахты и на металлургические предприятия. Также украинский бизнес активнее привлекает к работе пенсионеров и подростков.