Украинка Виктория Кохана исполнила хит "Desert Rose" и попала в чарт Billboard

Украинская композитор Виктория Кохана и саунд продюсер RunStar создали римейк песни Стинга “Desert Rose”. По инициативе Universal Music Group и с разрешения британского автора сингла римейк вышел на музыкальную арену и быстро покорил многомиллионную аудиторию по всему миру.



Увидим, что Стинг остался доволен. Ведь в отличие от оригинального, достаточно тернистого пути популярности сингла, римейк от украинских музыкантов разразился мгновенно.

По оригинальной истории в 1999 году после премьеры песни, хит не сразу стал хитом. Пришлось подключить многоуровневый маркетинг и автомобильную компанию Jaguar, предоставившую автомобиль для съемок клипа. Высокая плотность брендов в кадре повлияли магическим образом на аудиторию. И талантливо спродюсированный сингл был замечен.

В этот раз хватило таланта и крутого саунда. Виктория Кохана отмечает возможность поработать с достижением Стинга как несомненный успех.

«Огромным успехом было коснуться творчества такого великого музыканта и получить признание среди поклонников его музыки и просто меломанов со всего мира, – комментирует Виктория Кохана. – Стинг безусловная икона музыки. Я искренне считаю его одним из самых лучших мелодистов 20 века. Без него современная музыка была бы невозможна, так же как классическая без Моцарта», – добавила певица.

VEVO, Apple Music и чарт Billboard – Виктория Кохана и путь успеха

На сегодняшний день количество просмотров видео на YouTube канале RunstarVEVO превысило 15 миллионов. И каждый день охваты аудитории только растут.

Кроме того, уже с первых недель римейк оказался на первых позициях Apple Music, в результате чего компания отметила композицию звездой. Хит попал в TOP 100 Global Shazam, TOP 1000 TikTok World и TOP 100 ITunes, а также чарт мирового значения Billboard. Кстати, количество прослушиваний в TikTok достигло 200 млн. человек.

“Я благодарна лейблу и менеджменту за то, что они приложили максимум усилий в раскрутке во всем мире трека, созданного в Украине. Безусловно, нам как украинским музыкантам было приятно оказаться в мировом чарте Billboard. Для нас это огромная честь и ответственность», – рассказывает Виктория Кохана.