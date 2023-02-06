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Украинка Ястремская выиграла квалификацию турнира в Абу-Даби

Фото: Даяна Ястремская сыграет в основной сетке Абу-Даби (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Победой Даяны Ястремской завершился финальный матч квалификации теннисного турнира в Объединенных Арабских Эмиратах против американки Клер Лю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Abu Dhabi Open, квалификация, финал

Лю – Ястремская – 1:2 (2:6, 6:3, 4:6)

Проиграв стартовый гейм, украинская теннисистка выдала фантастический отрезок. Она выиграла пять геймов подряд с двумя брейками и только тогда позволила представительнице США взять подачу. Однако сразу же закрыла партию на собственной.

Второй сет оказался более конкурентным. После обмена брейками Лю еще раз выиграла гейм на подаче Ястремской и в середине партии оформила стратегическое преимущество (4:2). При таком развитии событий американка смогла сфокусироваться на собственных подачах и довела сет до победы.

Консервативно соперницы сыграли в решающей партии. И Ястремская, и Лю уверенно набирали очки на своих подачах и пытались максимально затягивать розыгрыши на чужих. Решающим стал десятый гейм – украинка неожиданно взвинтила темп и выиграла "под ноль" подачу оппонентки.

Основная сетка турнира в Абу-Даби начнется 6 февраля. Там выступит еще одна украинка – Марта Костюк. Также в столице ОАЭ сразятся представительницы топ-10 рейтинга WTA Касаткина, Бенчич и Рыбакина.

К слову, украинка Цуренко вернулась в топ-100 мирового рейтинга профессионалок.

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Даяна ЯстремскаяТеннис