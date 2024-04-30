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Украинка стала героиней документалки о подготовке к Олимпиаде во время войны: видео

Киев, Вторник 30 апреля 2024 17:26
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Украинка стала героиней документалки о подготовке к Олимпиаде во время войны: видео Фото: Виктория Оноприенко готовится к Олимпийским играм в реалиях войны (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Отечественная гимнастка Виктория Оноприенко удостоилась документального фильма от Международного олимпийского комитета (МОК) перед летними Играми 2024 года в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Лента получила название "Виктория: Надежда гимнастики Украины". В фильме с хронометражем в 47 минут показан трудный путь атлетки к выступлению на Олимпиаде-2024.

"Война в ее стране пошатнула жизненные планы и спортивные мечты украинской гимнастки Виктории Оноприенко. Это "Виктория" – наш оригинальный документальный фильм, глубоко отразивший ее несокрушимый дух на пути к Олимпийским играм", – говорится в анонсе МОК.

Грядущая Олимпиада станет для Оноприенко второй в карьере. На Играх в Токио три года назад она финишировала десятой в индивидуальном зачете гимнасток. В апреле украинка завоевала бронзовую медаль в упражнениях с булавами на Кубке мира в Софии.

В конце мая она выступит на чемпионате Европы. Турнир примет венгерская столица Будапешт. Вместе с Таисией Онофрийчук Оноприенко в роли сеньорки попала в заявку сборной Украины. Европейское первенство станет дебютным для нового тренера – бронзовой медалистки Олимпиады-2016 Анны Ризатдиновой.

К слову, ранее был обнародован прогноз на количество медалей Украины на Олимпиаде-2024.

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Олимпиада 2024 олімпійський комітет
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