Украинка Снигур вылетела в первом раунде квалификации "Ролан Гарроса"

Roland Garros, квалификация, 1-й раунд, женщины

Дайхманн – Снигур – 2:0 (6:1, 6:2)

Представительница Лихтенштейна Катинка фон Дайхманн фактически не предоставила украинке ни единого шанса. За две партии противостояния Снигур сумела выиграть лишь три гейма, два из которых закончились брейками. Хотя старт казался неплохим.

Да, молодая киевлянка отдала первое очко на своей подаче. Впрочем, достаточно зрело сразу ответила на выпад соперницы обратным брейком. Но этот успех остался локальным. Дайхманн выиграла 5 (!) геймов подряд и закрыла сет всего за 22 минуты.

Вторая партия хоть и продолжалась дольше, но итогом отечественных болельщиков не удовлетворила. Снигур провалила дебют (0:3), но неожиданно сумела вернуться в борьбу с брейком (2:3). Однако теннисистка из Лихтенштейна быстро погасила пыл украинки и с третьей попытки реализовала матч-пойнт на ее подаче.

Накануне соотечественница Снигур Ястремская победно стартовала на French Open. В первом раунде квалификации она выбила румынку Игнатик. В свою очередь с основной сетки в Париже стартуют еще 5 украинок – Калинина, Костюк, Цуренко, Байндль и Свитолина.