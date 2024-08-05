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Украинка Рыжикова пробилась в полуфинал Олимпийских игр в беге с барьерами

Фото: Анна Рыжикова остается среди претендентов на медали (t.me/nocukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинская атлетка с барьерами Анна Рыжикова завоевала путевку в полуфинал олимпийских соревнований на 400-метровке в утешительных забегах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Опытная бегунья вместе с соотечественницей Викторией Ткачук приняла участие в утешительных забегах Олимпиады-2024 в беге на 400 м с барьерами. Рыжикова стала второй в своем забеге со временем 54.95 секунды.

Компанию украинцы составили итальянская спортсменка Айомиде Фолоруншо, бельгийка Наоми ван ден Брук, австралийская бегунья Алана Юкич, китаянка Мо Цзяди, британская атлетка Джерси Найт и француженка Шана Гребо. Ткачук не смогла пробиться в 1/2 финала. Ее время составило 59.40 секунды.

Полуфиналы соревнований пройдут 6 августа. Вместо этого финал в беге на 400 м с барьерами назначен на 8 августа.

Парижские Игры – третьи в карьере Рыжиковой. На Олимпиаде в Лондоне она завоевала бронзовую награду в эстафете 4x400 м. Зато в Токио украинка финишировала на 5-й строчке в беге на 400 м с барьерами.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 4 августа на Олимпийских играх-2024.

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