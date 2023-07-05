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Украинка Костюк выбила представительницу топ-10 рейтинга на Уимблдоне-2023

Фото: Марта Костюк совершила сенсацию в первом раунде (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Вторая ракетка Украины Марта Костюк с победы над гречанкой Марией Саккари стартовала на Уимблдонском турнире 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2023, женщины, 1/64 финала

Саккари – Костюк – 1:2 (6:0, 5:7, 2:6)

Дебют встречи, несколько раз прерывавшийся привычным английским дождем, украинская теннисистка провела неудачно. Костюк допустила немалое количество ошибок в первом сете, отдала сопернице три собственных подачи и проиграла партию "под ноль" за 27 минут.

Впрочем, с началом второго сета молодая киевлянка навязала Саккари конкуренцию. Оппонентки шли на равных до середины сета и дважды обменялись брейками. Но при счете 5:5 Костюк окончательно перехватила инициативу. Она взяла еще одно очко на подаче гречанки, избежала тай-брейка и выровняла положение.

От третьего сета зрители ждали настоящей битвы. Однако украинка больше не позволила Саккари претендовать на победу. Благодаря двум брейкам она молниеносно вышла на рубеж 4:1. Дальше было достаточно успешно сыграть на своих подачах. С этой задачей Костюк справилась и одержала победу.

В следующем раунде украинская теннисистка сыграет против победительницы пары Риск – Бадоса. Костюк повторила лучшее достижение на травяном мэйджоре. Она выходила во второй раунд турнира в двух предыдущих сезонах.

К слову, ранее Свитолина обыграла Винус Уильямс на старте Уимблдона-2023.

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Марта КостюкТеннисУимблдон