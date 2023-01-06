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Украинка Костюк проиграла второй ракетке мира четвертьфинал Аделаиды

Фото: Марта Костюк не справилась с Онс Жабер (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Победой туниски Онс Жабер над украинской теннисисткой Мартой Костюк в двух сетах завершился матч 1/4 финала турнира в Австралии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Adelaide International, 1/4 финала

Жабер – Костюк – 2:0 (7:6, 7:5)

Молодая украинка уверенно начала матч, выдав классный стартовый отрезок с брейком (3:0). Но тунисская теннисистка сумела вернуться в игру, а при счете 2:4 взяла подачу Костюк. Дальше соперницы шли нога в ногу, так что дело дошло до тай-брейка.

Там 20-летняя киевлянка отдала стартовый розыгрыш, но боролась до конца. Впрочем, после того, как счет оказался равным (5:5), Жабер взяла две подачи подряд (в частности, и Костюк) и закрыла сет в собственную пользу.

Вторая партия стала еще более конкурентной. К примеру, в первые шесть геймов оппоненты последовательно обменивались брейками. Далее взяли свои подачи: Жабер – две, Костюк – одну. А вот в десятом гейме украинская теннисистка с выгодного положения подарила туниске матч-бол, но сумела отвоевать очко.

Этот эпизод только отложил поражение отечественной теннисистки. Жабер сумела дожать украинку и с брейкой выиграла сет (7:5). В полуфинале туниска встретится с чешкой Линдой Носковой, а Костюк 7 января приступит к борьбе на втором турнире в той же Аделаиде.

К слову, ранее Цуренко снялась с турнира в Канберре накануне полуфинала.

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Марта КостюкТеннис