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Украинка Костюк с местью пятой ракетке мира вышла в финал Сан-Диего

Фото: Марта Костюк пробилась в первый финал (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала яркую победу над американкой Джессикой Пегулой в полуфинале заокеанского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Cymbiotika San Diego Open, 1/2 финала, женщины

Пегула – Костюк – 0:2 (6:7, 1:6)

 

 

В стартовой партии лучше начала хозяйка кортов. С двумя брейками первая сеянная на San Diego Open американская теннисистка уверенно повела 5:1 и уже, очевидно, планировала подавать на сет. Впрочем, Костюк организовала фантастический камбэк.

Украинка выиграла 5 (!) геймов подряд, в том числе два – на подачах Пегулы, и гарантировала себе минимум тай-брейк. Американка пришла в себя и набрала шестой пункт. Но теперь этого хватило только для дополнительного гейма. В нем сильнее оказалась Костюк.

Вдохновленная такой победой украинская теннисистка просто "смяла" оппонентку во втором сете. На два набранных Костюк со старта очка Пегула огрызнулась одним в третьем гейме. Но дальше молодая представительница Украины уже не позволила американке ответить и закрыла партию и матч за 40 минут.

Так Костюк отомстила Пегуле за поражение в третьем круге Australian Open-2024. В финале украинка встретится с британкой Кэти Бултер. Матч состоится в ночь на понедельник, 4 марта. Ориентировочное время начала поединка – 01:00 по Киеву.

К слову, ранее Свитолина поднялась на три позиции в рейтинге WTA.

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ТеннисМарта Костюк